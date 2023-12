Arnautovic, tabù San Siro: neanche un gol a quasi 14 anni dall’esordio. L’Inter…

L'attaccante austriaco, tornato questa estate a Milano, non è ancora riuscito a lasciare il segno in nerazzurro

Il ritorno all'Inter di Marko Arnautovic 13 anni dopo la sua unica stagione in nerazzurro non sta regalando grandi soddisfazioni: l'attaccante austriaco, tra infortuni e uno stato di forma ben lontano dal top, ha collezionato fin qui solamente alcuni spezzoni di gara senza mai lasciare il segno, eccezion fatta per il gol segnato a Lisbona contro il Benfica. Decisamente troppo poco per chi, nelle intenzioni di Inzaghi e della dirigenza interista, avrebbe dovuto rappresentare una valida alternativa al tandem offensivo titolare formato da Lautaro e da Thuram.