Inter, Corsera e uno scenario clamoroso: “Arrivano cessione, acquisto e cambio di ruolo”

Non solo il centrocampo, con il caso Vidal ormai deflagrato al Barcellona. Non solo l’attacco, con l’ipotesi di scambio tra Politano e Llorente. Secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe anche la difesa in odore di rivoluzione a gennaio per l’Inter.

“In casa nerazzurra, infatti, si sta valutando anche la posizione di Diego Godin“, scrive il quotidiano, che disegna uno scenario piuttosto clamoroso.

“L’uruguaiano è arrivato a parametro zero, ma una sua cessione a gennaio va presa in considerazione. Non è l’Inter a cercare acquirenti, ma potrebbe essere il difensore stesso a chiedere di tornare in Spagna all’Atletico Madrid. L’impatto di Godin finora non è stato quello sperato, il giocatore ha un ingaggio pesante da 7 milioni, ma la trattativa non è semplice. L’alternativa per l’Inter potrebbe essere Matteo Darmian del Parma. Il suo arrivo farebbe scalare Danilo D’Ambrosio nella linea a tre della difesa, Darmian diventerebbe il vice di Antonio Candreva“.