Pedullà – Inter, ecco perché Darmian: contratto pronto. Alonso, una telefonata gela i nerazzurri

Matteo Darmian è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. A riportarlo è Alfredo Pedullà che spiega come l’Inter abbia bloccato il laterale, ora in forza al Parma, in attesa di buone nuove dal Chelsea ma la telefonata con i Blues ha “gelato” il club nerazzurro: “Non ci sono margini per arrivare a Marcos Alonso, la richiesta è di 45 milioni. Quindi ora si può anticipare, il contratto è pronto (da circa due milioni a stagione), al Parma potrebbe andare un indennizzo tecnico (Dimarco). Darmian è molto apprezzato da Conte: può giocare su entrambe la fasce, tatticamente è affidabile, la classica pedina che può dare un contributo prezioso. Ora la tavola è stata apparecchiata per un potenziale anticipo rispetto alle strategie”, spiega l’esperto di mercato.

(alfredopedulla.com)