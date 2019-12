Mercato Inter – Godin può già salutare: Marotta e Ausilio hanno individuato il sostituto

Nella difesa meno battuta del campionato di Serie A dopo 17 turni, con sole 14 reti al passivo, il punto interrogativo resta Diego Godin. Il difensore uruguaiano non si è ancora ambientato. “Doveva portare esperienza internazionale, carisma, leadership e prestazioni ad altissimo livello – scrive La Gazzetta dello Sport -. Ma finora si è meritato le prime pagine più per le amnesie“.

Le panchine a Firenze e col Genoa alimentano i dubbi su un possibile addio rimbalzate dalla Spagna nei giorni scorsi e prontamente smentite dall’entourage del calciatore. Conte gli ha preferito Bastoni, con l’ex Atletico che paga il cambio di modulo.

Il futuro di Godin è tutto da scrivere e intanto l’Inter si cautela con Matteo Darmian. Da tempo sono aperti i discorsi col Parma per l’ex Manchester United, che non è considerato un’alternativa a Marcos Alonso ma come jolly difensivo alla D’Ambrosio. Un nome sulla lista di Marotta e Ausilio, pronti all’assalto in caso di addio dell’uruguaiano.