Anche CorSport conferma: “Inter vuole Djalò a 0. E da viale Liberazione confidano che…”

Anche il Corriere dello Sport conferma l'esclusiva data da FcInter1908 qualche giorno fa: l'Inter continua il pressing per Tiago Djalò a parametro zero. Questo quanto risulta al quotidiano romano in merito: "I dirigenti nerazzurri hanno continuato a mantenere i contatti con gli agenti del portoghese, che è duttile e potrebbe giocare in più posizioni all'interno di una difesa a 3. Prima che si facesse male, i discorsi erano già molto avanzati. Significa che basterebbe poco per raggiungere un’intesa definitiva.