In casa Inter si pensa anche al futuro della porta: Sommer sta dando grandissime garanzie, ma la sua carta d'identità (classe '88) impone alla dirigenza nerazzurra di guardarsi intorno. Tanti i profili valutati: in cima alla lista c'è il brasiliano Bento , seguito da Di Gregorio e da altri nomi più giovani e meno conosciuti.

Tra questi figura Tobe Leysen, promettente classe 2002 dell'Oud-Heverlee Leuven, visionato più in volte nel corso degli ultimi mesi direttamente da Samir Handanovic, ex capitano interista che oggi ricopre il ruolo di osservatore e di consulente del club. Per lui la strategia potrebbe essere la seguente: acquistarlo e "parcheggiarlo" altrove, così da fargli accumulare esperienza in vista di un approdo definitivo a Milano.