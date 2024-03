Tre settimane fa, l'Inter ha inviato Samir Handanovic a Liegi per osservare da vicino Tobe Leysen durante la gara tra Standard-OHL. "All'inizio non ci credevo, ma poi ho visto le prove fotografiche. Era effettivamente lì", dice il giovane portiere intervistato Het Belang van Limburg. Un interesse che non può che fare piacere, ma al momento Leysen è concentrato sulla stagione in corso, per il futuro ci sarà tempo per pensarci.

"Lo vedo come un bel apprezzamento per la mia stagione all’OHL. Per il momento non è altro che questo. Il mio agente ha avuto brevi contatti telefonici con Handanovic, ma da allora a livello di club non c'è più stato nulla. Finché non chiamano né me né la società non ha senso parlarne. Questo interesse è positivo, ma non è il momento di preoccuparsene. Ci sono partite molto importanti in vista con l'OHL. Se mi metto in testa questa cosa, divento matto. Non ne ho bisogno adesso".