Michele Di Gregorio si sta imponendo come uno dei migliori portieri del calcio italiano: l'estremo difensore del Monza, dopo un'ottima stagione di esordio in Serie A, si sta confermando anche quest'anno ad alti livelli, e diversi club hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche alla Juventus: "La Juventus pensa a Michele Di Gregorio e punta ad anticipare la concorrenza per l'estremo difensore del Monza che la prossima estate dovrebbe fare il salto in una grande".

Prospettiva che non lascia indifferente

"L'ex interista è lusingato dal corteggiamento dei bianconeri e, anche se è cresciuto nel vivaio nerazzurro con Handanovic come idolo, non potrebbe mai dire di no all'opportunità di indossare la maglia bianconera e di andare a lottare per vincere. Nel 2020 Di Gregorio era andato in prestito al Monza che, centrata la promozione in Serie A nel 2022, ha visto materializzarsi l'obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Adesso la società brianzola valuta il suo portiere cinque volte tanto, ovvero quanto ha speso il Tottenham per prendere dall'Empoli Guglielmo Vicario.