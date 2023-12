Inter, piace sempre Bento ma c’è un piano per Di Gregorio. E spunta una clausola

Miglior difesa, record di clean sheet e una solidità conclamata, punto di forza della squadra: inizio di stagione decisamente positivo per l'Inter, che si gode anche il rendimento di Yann Sommer, arrivato in estate per sostituire il partente Onana e subito padrone della porta nerazzurra. Lo svizzero sta facendo bene, ma la sua carta d'identità (35 anni il 17 dicembre) invita a fare riflessioni per il futuro. Tra i profili sotto osservazione dai vertici nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Michele Di Gregorio , estremo difensore del Monza, cresciuto proprio nel settore giovanile interista.

Cavallo di ritorno?

"Tra le squadre che seguono Michele c'è anche l'Inter. Il club della famiglia Zhang nel giugno 2022 ha incassato dal Monza i 4 milioni del riscatto maturato dopo la promozione in Serie A della formazione allora guidata da Stroppa. A posteriori l'affare è stato solo per Galliani visto che Di Gregorio ora vale 5 volte tanto. L'Inter però si è tenuta una percentuale sulla rivendita dell'estremo difensore cresciuto nella sua cantera. Un modo per mettere a bilancio qualche altro soldo oppure per avere... uno sconto in caso di riacquisto".