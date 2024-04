"Dimarco cresce continuamente, sta vivendo la migliore stagione della sua carriera e insidia già i migliori esterni sinistri d'Europa. La deduzione più immediata è che a 26 anni ci sia ancora margine di miglioramento, ci siano tanti anni davanti ad altissimo livello per avvicinare anche i numeri stagionali di due splendidi esempi come Maicon e Hakimi. Finora, di certo, l'evoluzione è stata splendida, a maggior ragione per un calciatore che ha dimostrato di saper fare bene un po' tutto. Certo, non sarà mai un saltatore sui calci d'angolo o un attaccante di sfondamento, ma Dimarco crossa, calcia, corre, legge tatticamente situazioni e partite, dialoga con i compagni e li copre quando c'è bisogno, si adatta in difesa o taglia il campo in cerca di spazi, soffre senza mollare e suona la carica quando è necessario. Per i tifosi è un idolo anche grazie al suo passato da fedelissimo frequentatore del Giuseppe Meazza, per Simone Inzaghi una pedina irrinunciabile tanto da dargli sempre il cambio dopo 60-70 minuti per non logorarlo (e l'alternativa Carlos Augusto è tra i top 5 in Italia in quel ruolo). Dimarco ha superato la prova della continuità e quella del palcoscenico europeo, ora resta solo da scoprire dove può arrivare. Anche questa sarà una splendida e divertente scoperta, sempre tramite la lente del suo strabiliante mancino", la chiosa della Rosea.