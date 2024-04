"Al Milan con Pioli, con quel tipo di calcio. E' una squadra che concede ma se sta in forma ti fa tanti gol".

Se Motta va alla Juve, cederebbe Vlahovic per arrivare a Zirkzee?

"Io terrei entrambi, se vuoi insidiare l'Inter. Potrebbero giocare anche insieme perché Zirkzee è intelligente. Altrimenti viste le esigenze rinforzerei il centrocampo tenendo Vlahovic. Ti servono elementi dall'alto rendimento e qualità. Servono almeno due titolari. Se metti a posto il centrocampo, la Juve può tornare a competere per lo Scudetto".

