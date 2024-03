L'Inter ha riacquistato i diritti di rivendita da Nike nel 2019 per una cifra complessiva di 6 milioni di euro. Ecco le stime di guadagno

L'Inter continua a lavorare per far crescere i ricavi commerciali, leva fondamentale del bilancio per cercare di dare alla dirigenza del comparto più sportivo più munizioni durante le sessioni di mercato.