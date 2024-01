Djalò, Inter preferenza chiara. Ma la Juve prova a chiudere ora: contromossa Marotta?

E Djalò? Il portoghese a giugno si vedrebbe bene all’Inter. Ma è fermo da marzo (rottura del crociato) e ha sempre più voglia di tornare protagonista fin da subito. Scenario possibile soltanto lasciando il Lilla, che ovviamente nei prossimi mesi non schiererà un giocatore in procinto di lasciare il club da svincolato. Per tutti questi motivi, i bianconeri sono tornati in corsa. In ogni caso, prima di muoversi in entrata, la Signora dovrebbe comunque far quadrare i conti facendo cassa con qualche cessione. E da questo punto di vista i maggiori indiziati restano sempre Iling Jr e Soulé, corteggiati in Premier.

"Intanto la Juve, forte dell’asse con il Lilla, spera di convincere Djalò a rivedere i propri programmi. Nel caso sarebbe una sorta di investimento in saldo - e anticipato. A giugno scade il contratto di Alex Sandro e il brasiliano saluterà a parametro zero. Ingaggiare subito Djalò, reduce da un brutto infortunio (lo stesso di De Sciglio, sempre più vicino al rientro), consentirebbe ai bianconeri di far ambientare senza fretta il portoghese. La seconda parte di stagione sarebbe una sorta di rodaggio in vista della prossima. Numericamente Djalò prenderebbe il posto che a breve libererà Dean Huijsen, sondato dalla Roma ma promesso sposo al Frosinone. Non sarebbe un rinforzo subito pronto, il difensore del Lilla, in linea con l’orientamento dei bianconeri di non voler toccare gli attuali equilibri. Ma all’Inter, invece, Djalò arriverebbe solo in estate, da svincolato, dopo cinque mesi ai margini al Lilla? Senza l’inserimento della Juve, il piano di Marotta e Ausilio era quello. Ma ora le cose potrebbero cambiare, pareggiando l’offerta bianconera e poi magari piazzando il centrale altrove in prestito per sei mesi. Sullo sfondo restano Atletico Madrid e Psg", aggiunge Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.