Grandi occasioni a zero in A: in 5 liberi in estate. Inter, altro nome oltre a Zielinski

Siamo a gennaio e il mercato impazza, ma una grande società butta un occhio sempre al futuro. Come l'Inter che, dopo aver piazzato il colpo Buchanan, guarda anche alla prossima stagione e soprattutto ai parametri zero in grado di alzare il tasso di qualità della squadra di Inzaghi. A tal proposito, i nerazzurri sono in pole position per Piotr Zielinski, che a luglio sarà libero dal Napoli, ma non solo, visto che, secondo alcuni quotidiani , Marotta e Ausilio avrebbero (ri)messo nel mirino un vecchio pallino come Muriel. Ecco i cinque nomi principali:

L’Inter per la prossima stagione sente di essere in pole per Piotr Zieliński. In questo momento non ci sono contratti firmati, ma un accordo verbale tra le parti. Sarà ancora valido dopo il mercato invernale? Rispetto a qualche settimana fa in viale della Liberazione sanno di avere un avversario in meno perché il polacco non rinnoverà il contratto in scadenza con il Napoli.