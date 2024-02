Ad Open Var, Gervasoni, ha commentato gli episodi di Inter-Juve , lo scontro diretto vinto dai nerazzurri a San Siro per uno a zero. In particolare è stato selezionato un episodio in una partita che tutti hanno considerato corretta. Nella gara l'arbitro era Maresca e al VAR c'era Irrati.

In area cade Thuram, nelle sue vicinanze c'è Danilo ma si verifica un tocco di mano in area dei bianconeri. "Palla piena, palla piena, si gioca", dice il direttore di gara in cuffia. In sala Var si sente: "Primo è palla, l'ho visto. Cross e vediamo come la controlla qua il giocatore della Juventus, dammi il punto di contatto". "Stanno per entrare in area", risponde chi sistema le immagini. "Dal basso ce l'hai?". "Comunque è sul corpo, ceck completato".