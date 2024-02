-Campionato stupendo della Juve ma stasera è sembrata stanca, non arrivava sulle seconde palle: in difficoltà a livello fisico...

Pochi inserimenti, abbiamo crossato molto dalla trequarti e nel primo tempo abbiamo avuto pazienza. Avevamo avuto delle occasioni ma non abbiamo sbloccato la partita. L'Udinese in trasferta ha fatto sette pareggi e una vittoria oggi, dispiace perché abbiamo perso imbattibilità in casa non abbiamo allungato sulla quinta, dobbiamo rimboccarci le maniche, riprendere a lavorare e rimettere gli occhi sul traguardo CL. L'ambizione di Stare dietro all'Inter per noi era stimolo importante. Ma come ho sempre detto loro stanno facendo una stagione straordinaria, complimenti. Ma sono stati costruiti anche per quello, dai tempi di Conte. La Juve ha cominciato un percorso due anni fa e tornare in Coppa è primario.

-Quanto nel percorso dell'Inter che lei indica come favorita, è merito di Inzaghi pensando all'organizzazione di gioco e alla crescita di gioco?

Sicuramente Inzaghi sta facendo un grandissimo lavoro. Non è che quando io dico le cose sono matto io. Ci sono valori nel calcio, ci sono giocatori con dei valori, quando vincevamo gli scudetti eravamo più forti ed era normale vincere per quanto sia straordinario. Così come l'Inter, con tutto il lavoro che stanno facendo. Hanno ritmi straordinari, sessanta punti con una gara in mano e bisogna complimentarsi con la squadra e con Inzaghi. Avevo anche detto che alla lunga sarebbe rientrato il Milan, la Juve deve rimanere sereni. Sono contento di quanto abbiamo fatto finora ma dobbiamo fare altrettanti punti.

-Cosa manca alla Juve?

La partita di Milano potevamo fare di più ma avevamo un'Inter straordinaria davanti e siamo rimasti in partita fino all'ultimo. Oggi questo incidente di percorso e con l'Empoli in dieci. In questo momento possono esserci dei pericoli, servono punti importanti per arrivare in CL che non è ancora arrivata?

L'Inter all'altezza delle big d'Europa?

L'Inter l'anno scorso ha fatto una finale. È cresciuta in autostima, nel lavoro generale, hanno fatto un grandissimo lavoro e c'è da farle i complimenti ed è normale farglieli. Mi complimento comunque con i miei che stanno facendo altrettanto bene.

-Era la Juve il cavallo con i paraocchi che ha perso intensità quando ha visto l'altro cavallo accanto? E perché no Alcaratz?

Nelle ultime settimane quelli che non giocano dovevo farli entrare. Ho preferito mettere altri. La questione dei paraocchi è semplice: stiamo facendo un percorso, ci sarebbe piaciuto rimanere in scia all'Inter ma a meno sette stiamo facendo molto di più di quanto avremmo mai pensato di avere a questo punto. Bisogna essere realisti nella vita. Alla lunga quello che facciamo sono i valori che abbiamo.

(fonte: DAZN)

