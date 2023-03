Inter, doppio confronto alla Pinetina. Ecco la principale critica della dirigenza a Inzaghi

"Inzaghi non ha intenzione di darsi per vinto: chiederà maggiore cattiveria sottoporta, perché segnare un gol a Porto farebbe probabilmente prendere al doppio confronto degli ottavi di Champions una piega ben precisa. Ma soprattutto martedì vorrà vedere un'Inter più attenta e senza la sindrome da trasferta che ormai pare un difetto congenito. Ecco la principale critica della dirigenza a Inzaghi e allo spogliatoio: chi vuole puntare in alto, ovvero allo scudetto, non può permettersi una stagione sulle montagne russe. Da "pazza" Inter. Quella che la cura di Conte, alla seconda stagione, aveva cancellato. E che invece, nella seconda annata di Simone ad Appiano, è tornata fuori".

"Marotta, Ausilio e Baccin sanno che questo non è il momento dei processi. Perché martedì l'Inter e Inzaghi si giocano molto. Con tre trofei in bacheca e due qualificazioni di fila agli ottavi di Champions ottenute non per caso, continua a pensare positivo. Sia lui sia i suoi giocatori hanno dormito male: la contestazione dei tifosi prima della doccia, il ritorno a Milano e le poche ore di sonno prima della seduta di scarico di stamani non sono state quello che tutti avevano immaginato come antipasto in vista del ritorno degli ottavi della coppa europea più prestigiosa. Se non ci saranno stravolgimenti rispetto a ieri sera, niente ritiro punitivo, ma da Inzaghi stamani partirà la richiesta, l'ennesima, di un'immediata inversione di rotta. Sarà un'altra lunga giornata post ko di questa Inter che non è ancora diventata... grande e che martedì si troverà di fronte all'esame della verità. Superarlo, può darle (forse) l'autostima per affrontare in maniera diversa i prossimi impegni in trasferta", scrive Gazzetta.it