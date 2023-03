GdS – Inter, Inzaghi non possiede più la squadra. Perché il rigore a Lautaro? Perché non Onana?

"Non ci sono innocenti in quest’Inter ondivaga, prigioniera di alti e bassi al limite della schizofrenia. Simone Inzaghi non “possiede” più la squadra, non riesce a innervarla nelle motivazioni né a trasmetterle un gioco che vada oltre la banalità di un cross o di un titic-titoc a centrocampo. I giocatori non s’impongono fino in fondo, fino al gol, quando dominano come nel primo tempo di ieri, e sarebbe troppo semplice ricondurre tutto alla strepitosa serata di Dragowski portiere dello Spezia, e non reagiscono con lucidità e con cattiveria quando vanno sotto, come è successo nella ripresa del Picco", commenta La Gazzetta dello Sport.