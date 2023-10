Dumfries: “Scudetto cruciale per noi. Rinnovo? Partiti i dialoghi, sto bene all’Inter”

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha parlato a SportMediaset dopo la vittoria di ieri sera dell'Olanda. Le sue parole su Simone Inzaghi e non solo: "E' molto importante per me, è un ottimo allenatore: anche il suo staff mi aiuta molto. Mi sento molto in fiducia e a casa, li ringrazio per essere i miei allenatori. L'obiettivo più importante è lo scudetto: ora siamo secondi ma è cruciale per noi vincerlo. Nei miei primi due anni non l'abbiamo vinto, siamo concentrati per portarlo a casa. Rinnovo? Stiamo parlando, i primi dialoghi sono partiti: mi sento molto bene qui, vedremo cosa succederà. Sono concentrato su quello che devo fare in campo, i miei manager e la società se ne occuperanno: io penso a vincere con l'Inter".