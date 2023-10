Inter, che rendimento dagli esterni: i numeri. Dumfries in crescita. Inzaghi vuole…

In questo inizio di stagione a far sorridere Simone Inzaghi è stato sicuramente il rendimento degli esterni

In questo inizio di stagione a far sorridere Simone Inzaghi è stato sicuramente il rendimento degli esterni. I numeri parlano chiaro: 3 reti e 8 assist in 10 partite.

"Dumfries in crescita rispetto alla passata stagione e Carlos Augusto che sta imparando da una garanzia come Dimarco sulla sinistra. L’ultimo vero salto di qualità è atteso dai centrali di difesa, che hanno le capacità di farsi sentire in area avversaria come successo con Acerbi contro il Bologna. Anche attraverso le rotazioni e il coinvolgimento dell’intera rosa, Inzaghi vuole tirare fuori il massimo da tutti".