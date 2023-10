Inzaghi, tentazione tattica: a Torino possibile un’Inter nuova. Ecco come potrebbe giocare

A Torino, al rientro dopo la sosta, potrebbe scendere in campo un'Inter da quella vista nel corso della gestione Inzaghi. Questo perché, come scrive Tuttosport, in caso di rientro di Lautaro Martinez con acciacchi fisici l'allenatore nerazzurro potrebbe lasciare l'argentino inizialmente in panchina, per puntare su un 3-5-1-1 con Thuram unica punta e Klaassen o Mkhitaryan alle sue spalle. Un'Inter di incursori:

"Un’Inter di incursori per il Torino. Una tentazione a cui sta pensando Simone Inzaghi in attesa di capire in quali condizioni ritroverà il totem Lautaro Martinez. Un’Inter inedita che però potrebbe ritornare alle origini. Inzaghi, infatti pensa pure al 3-5-1-1 - e non al classico 3-5-2 - per la gara di sabato contro i granata, ossia allo stesso schieramento che scelse quando debuttò in A sulla panchina nerazzurra il 21 agosto del 2021 quando i suoi ragazzi regolarono il Genoa con un sonoro 4-0 senza storia e senza appello".