ESCLUSIVA Moriero: “Inter, Inzaghi va lasciato lavorare. Ecco cosa è mancato finora”

Le parole del doppio ex della gara tra Inter e Lecce in programma domani al Meazza sul momento della squadra nerazzurra

Daniele Vitiello

Meno di ventiquattro ore al prossimo impegno di Serie A dell'Inter. Brucia ancora la sconfitta esterna col Bologna di domenica scorsa, ma non c'è tempo da perdere: serve tornare a marciare per rimettere margine tra i nerazzurri e le inseguitrici. Al Meazza arriva il Lecce che in stagione ha già sgambettato diverse big. Della gara di domani abbiamo parlato con Francesco Moriero, doppio ex, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it.

- Il Lecce ha spesso fatto buone partite con le big e l’Inter negli ultimi mesi ha faticato con le piccole: ti aspetti una partita che vada oltre il pronostico?

"Il Lecce ha sempre fatto bene contro squadre che stanno lottando nei piani alti. Di certo non è il Lecce a dover fare la partita, quindi lavora molto sulla fase di non possesso basata sul pressing alto e ripartenze. Questa tattica attuata da Baroni ha dato ottimi risultati contro le grandi. L’Inter avrà voglia di riscatto dopo l’ultima sconfitta: deve lottare per consolidare il secondo posto che è un obiettivo troppo importante. C’è anche da dire che in casa ha fatto tantissimi punti, per cui mi aspetto una partita dove la squadra di Inzaghi cercherà di costruire e dettare il gioco. Gli ospiti proveranno a chiudere gli spazi e ripartire veloce".

- Come giustifichi la mancanza di continuità nell’Inter?

"C’è da dire che il Napoli sta comandando il campionato con grande merito. Nell’Inter purtroppo è mancato in molte partite il giusto approccio alle gare e la personalità. Ha anche fatto vittorie importanti per poi ricadere nei soliti errori. Sinceramente non mi spiego il motivo che ha portato questa mancanza di continuità nelle prestazioni oltre che nei risultati".

- L’Inter può accontentarsi di un secondo posto, Supercoppa e magari coppa Italia? In cosa, eventualmente, sta mancando Simone Inzaghi?

"Inzaghi sta facendo un buon lavoro e va lasciato lavorare, gli obiettivi sono alla portata".

- Che sensazioni hai invece sul cammino in Champions League?

"Servirà la migliore Inter per andare avanti nella difficile trasferta col Porto, ma ci sono tutti i presupposti affinché ciò avvenga".