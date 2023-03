Sky – Inter, Dimarco e Skriniar ancora out. Ecco il principale dubbio anti-Lecce

Le ultimissime novità di formazione dopo l’allenamento odierno di casa Inter. Prove tattiche per Inzaghi verso la sfida di domani con il Lecce

“Dimarco e Skriniar ancora non sono a disposizione, come Correa hanno già lasciato Appiano Gentile. Barella sicuramente gioca, per il ruolo di regista, a giudicare da ciò che sento da Appiano Gentile, ho sentito più spesso il nome di Brozovic. Farebbe Calhanoglu la mezzala e rimarrebbe fuori Mkhitaryan, ma il dubbio rimane ed è il principale di formazione. Davanti Dzeko è favorito su Lukaku”, le parole dell’inviato di Sky.