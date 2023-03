Inzaghi: “Siamo arrabbiati, mi aspetto reazione da grande gruppo. Potevamo far meglio ma…”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Lecce

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Lecce: "Arriviamo arrabbiati, chiaramente per l’ultimo risultato, non vediamo l'ora di scendere in campo”.

Cosa ha detto ai calciatori dopo Bologna? Ha capito come si trova continuità?

“Dopo Bologna abbiamo analizzato gli errori commessi, per combattere la discontinuità servirà tanta concentrazione e testa in una partita difficile come quella di domani".

Che reazione si aspetta dai suoi giocatori?

"Da grandi uomini e da grande gruppo, quale siamo".

Il Lecce ha sempre dato il meglio di sé contro le big, anche con l’Inter all’andata è stata combattuta.

"Troveremo una gara difficile perché il Lecce è in salute, gioca un ottimo calcio e sta facendo un ottimo campionato. Dovremo prestare molta attenzione, tutte le domeniche le partite sono difficili per tutti”.

Non possiamo non citare la grande disponibilità di giocatori come Darmian e Calhanoglu anche nell’emergenza. È un segno dell’unione del gruppo?

“Durante l’anno ci sono sempre squalifiche e infortuni, ho chiesto disponibilità a diversi giocatori di cambiare ruolo e ho trovato grandissima applicazione da parte di tutti".

Qual è il rammarico più grande fin qui?

"In campionato si poteva fare meglio, ma è anche giusto non dimenticare quanto di buono è stato fatto in questi 18 mesi, cercando di prendere il meglio".