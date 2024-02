Così l'esperto di mercato: "Le sessioni di mercato dell’Inter sono state strepitose in rapporto ai soldi in cassa (zero) e alla necessità di fare qualche sacrificio"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha commentato così le recenti sessioni di Inter e Juventus: "Le sessioni di mercato dell’Inter sono state strepitose in rapporto ai soldi in cassa (zero) e alla necessità di fare qualche sacrificio prima di pensate alle operazioni in entrata. A chi ha la memoria corta va ricordato che la Juve negli ultimi anni hanno ha speso la bellezza di oltre 170 milioni per Locatelli-Chiesa-Vlahovic e sorvoliamo sul resto. Nel frattempo l’Inter ha fatto buona parte del mercato della prossima estate, agganciando Zielinski e Taremi in tempi non sospetti".