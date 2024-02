Biasin: “Telefonata Sala-Zhang? Steven ha ascoltato e ha preteso che…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha dato un aggiornamento sulla questione stadio di Milano: "Il sindaco Beppe Sala e patron Steven Zhang si sono sentiti. Sul piatto la questione “ristrutturazione del Meazza”. Il numero uno dei nerazzurri ha ascoltato la proposta di rifacimento del tempio milanese e ha preteso garanzie rispetto alla possibilità che durante i lavori si possa assicurare capienza adeguata. Insomma, non ha detto “ok, partiamo con le ruspe!” ma non ha neppure chiuso all’ipotesi. La proposta del colosso delle costruzioni WeBuild, attesa in un paio di mesi, farà la differenza. Piccola nota a margine: il fatto che Zhang stia ragionando in prima persona su stadio e affini è già una chiara risposta rispetto alle sue intenzioni quanto a “rifinanziamento del prestito”".