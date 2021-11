FCIN1908 / Inter, è fatta per il rinnovo di Dimarco: le cifre. Ufficialità in tempi brevi

Tutti i dettagli relativi al rinnovo del giocatore nerazzurro, cresciuto nelle giovanili dell'Inter

Federico Dimarco non si stanca di ripeterlo. Per uno come lui che tifa l'Inter e nell'Inter ha svolto tutto il percorso delle giovanili, tutto questo è un sogno. Arrivano novità per quanto riguarda il rinnovo del giocatore nerazzurro.