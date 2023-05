Gosens, lussazione alla spalla: niente operazione. “Stop non brevissimo, obiettivo Sassuolo”

"Il tedesco si è infortunato segnando la rete del 2-1: lussazione della spalla destra, poi ridotta negli spogliatoi dall’intervento dello staff medico del club. L’esterno non sarà operato, l’operazione non è necessaria. Ma lo stop non sarà brevissimo. Gosens sarà costretto a saltare la semifinale dì'andata di Champions con il Milan. Tra riposo e rieducazione, sarà necessario uno stop di almeno 10 giorni: niente da fare, dunque, per Verona, Roma e derby", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’obiettivo è rimetterlo in pista per la gara con il Sassuolo del 13 maggio e dunque per la sfida di ritorno con il Milan. Nell’attesa, lunga vita a Dimarco. Ma la regola non cambia. Inzaghi ha abbracciato il turnover e così andrà avanti, da qui fino a fine maggio. E le risposte che sta ottenendo sono più che positive. La migliore Inter nel momento decisivo: in fondo, non una brutta prospettiva", aggiunge il quotidiano.