La fase di stallo sembra ormai alle spalle. L'Inter è molto vicina a chiudere l'ultima operazione di questa finestra invernale, salutando Stefano Sensi con sei mesi d'anticipo rispetto alla conclusione del suo contratto. Stando a quanto appurato da Fcinter1908.it, l'affare si sta sbloccando e il ragazzo è pronto a partire per l'Inghilterra.

Si tratterà di una cessione a titolo definitivo, con Maresca pronto ad accoglierlo per rinforzare il suo centrocampo per questa seconda parte di stagione nel tentativo di blindare la promozione in Premier League. La trattativa va avanti da giorni, ieri ha vissuto un momento di rallentamento, poi superato dai contatti di oggi tra le parti. La fumata bianca sembra ora davvero a un passo.