Inter, tocca a Frattesi e Asllani: ecco cosa cambia senza Barella e Calhanoglu

L'Inter affronta questa sera la Fiorentina con la possibilità di riprendersi la testa della classifica a prescindere dalla gara da recuperare con l'Atalanta. Una sfida importante soprattutto per Frattesi e Asllani, chiamati a sostituire due colonne portanti nerazzurre come Barella e Calhanoglu. Assenze pesanti, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Per la prima volta in questo campionato, l'Inter dovrà rinunciare sia a Barella sia a Calhanoglu, squalificati, il primo per via del giallo rimediato in Supercoppa. Aperta e chiusa parentesi: ci sembra discutibile che le ammonizioni e le espulsioni in Supercoppa incidano sulla Serie A, ma non è detto che all'Inter in questa occasione la cosa non sia convenuta, perché Barella a Firenze avrebbe giocato da diffidato, una settimana prima dello scontro diretto con la Juve".