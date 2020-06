Chiamate e whatsapp: il Barça ha un piano pericoloso. Gli agenti di Lautaro hanno incontrato…

Chiamate, messaggi Whatsapp, incontri. Una storia infinita, destinata però a continuare ancora a lungo. In Spagna, Marca sottolinea come la trattativa per portare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona stia assumendo i contorni di una telenovela. Tutti i contatti fin qui portati avanti sono serviti al club blaugrana per trovare un accordo di massima con il calciatore, ma non quello con l’Inter, che continua a chiedere l’ammontare della clausola rescissoria (111 milioni di euro), o comunque 90 milioni cash e una contropartita gradita.

Il Barcellona, in enorme difficoltà finanziaria, nei giorni scorsi ha provato a chiedere ai suoi calciatori un secondo taglio degli stipendi, proposta rigettata. Dunque, di qui la richiesta di posticipare il proseguo della trattativa, aspettando tempi migliori. Ecco il piano pericoloso del Barça: attendere qualche giorno, per poi quantomeno provare a raggiungere un accordo con Messi e compagni per un ulteriore taglio dei salari, in modo da reperire i fondi necessari per l’affondo decisivo a Lautaro.

Ma, appunto, è una strategia pericolosa. Soprattutto perché, nonostante la volontà del Toro sia quella di vestire blaugrana, sull’attaccante argentino potrebbero inserirsi altre squadre. A cominciare dal Real Madrid, sempre attento alla vicenda. Ma anche il Manchester United, che nelle scorse settimane, riferisce Marca, avrebbe incontrato gli agenti del giocatore.

(Fonte: Marca)