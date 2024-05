Frattesi, arrivato in estate dal Sassuolo, ha saputo incidere dalla panchina: almeno due i gol fondamentali per lo scudetto

Sono tanti i protagonisti della cavalcata trionfale dell'Inter verso la seconda stella. Anche Davide Frattesi, arrivato in estate dal Sassuolo, ha dato il suo contributo partendo quasi sempre dalla panchina. Analizzando i suoi dati personali, infatti, si evince come il centrocampista classe '99 abbia giocato dall'inizio solo 4 partite sulle 28 totali disputati con la maglia dell'Inter per un totale di 686' giocati. I suoi ingressi in campo hanno garantito praticamente sempre una scarica di adrenalina e non sono da sottovalutare i gol segnati, 5, proprio dall'ex Sassuolo. Una media di un gol ogni partita e mezza.