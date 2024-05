Una storia speciale ce l'ha anche Frattesi, romanista da bambino fino a quando la società giallorossa l'ha ceduto al Sassuolo: "L'Inter per lui è una passione nata in età adolescenziale, quando il club della Capitale lo ha ceduto al Sassuolo e lui (forse) si è sentito tradito. E già nel 2018, quando è andato in prestito all'Ascoli, aveva in testa di indossare la maglia nerazzurra. Lo ha raccontato l'ex diesse bianconero, Antonio Tesoro, che a Sportitalia ha ricordato: "Oltre ad avere una simpatia per la Roma, ha sempre simpatizzato molto per l'Inter. Me ne parlava quando discutevamo di calcio o guardavamo le partite". Così si spiegano le esultanze sfrenate dopo il derby o dopo il gol decisivo nel recupero contro il Verona. Anche Davide ai colori nerazzurri è molto legato", la chiosa della Gazzetta.