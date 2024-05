Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di domani contro il Sassuolo. L'allenamento odierno, come riportato da Sky Sport, ha visto tutta la squadra in gruppo ad eccezione di Acerbi che, come noto, non sarà a disposizione in questo finale di campionato. La febbre che aveva colpito Sommer è rientrata così come Dimarco ha recuperato dall'affaticamento che gli ha fatto saltare anche l'ultima partita contro il Torino.