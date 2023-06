Kristjan Asllani lo ha ribadito più volte: voglio restare all'Inter. Dal ritiro dell'Albania il centrocampista è stato chiaro in merito al suo futuro non lasciando spazio a interpretazioni. Anche sulla possibilità di andare via in prestito l'albanese ha subito chiuso la porta spiegando anche il motivo: "Quest'anno sono cresciuto molto e ho imparato parecchio da Brozovic e Calhanoglu. Non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter". Quindi, nonostante lo scarso minutaggio, Asllani sarò nella rosa di Inzaghi per la stagione 2023/24.