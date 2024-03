Le parole del ct sul centrocampista dell'Inter, come pensa possa essere utile per la sua Nazionale, e sul ruolo del terzino nerazzurro

Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa, ha parlato della difesa a tre e anche di Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter che lui considera importante per la sua Nazionale. «C'è da mettere a posto il sistema della difesa a 3 perché è ideale per non subire le ripartenze. A volte accade anche con la difesa a 4. C'è uno zoccolo duro nella zona centrale che ti fa subire meno le ripartenze se mantieni le posizioni, con due uomini larghi e due nei 'mezzi spazi'. La prima punta deve invece fare i tagli. Proviamo questo schema», ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale.