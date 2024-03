Fuori dalla Champions, l'Inter ora torna con la testa al campionato e allo scudetto da conquistare. Due giorni per preparare la sfida di domenica sera con il Napoli e per capire le condizioni della squadra.

"Ieri, dopo avere dormito ad Appiano, i giocatori erano liberi di fare scarico o tornare subito a casa. La vera ripresa avverrà oggi, con una seduta mattutina in cui verranno valutate anche le condizioni di Carlos Augusto, vittima di un’elongazione al soleo nel match di sabato scorso a Bologna. Le scelte di formazione di Inzaghi dipenderanno dalle risposte che avrà dal campo tra oggi e sabato. Nessuno è uscito dalla sfida del Metropolitano con problemi particolari, ma bisognerà valutare il recupero psico-fisico di ciascuno. Con alcune pedine che sembrano obbligate, a partire da Dimarco che non ha un vero vice (senza dimenticare Buchanan) e che a Madrid è uscito all’84’. Con Arnautovic fuori per 3-4 settimane, in attacco si andrà avanti con la Thu-La, con Sanchez unica arma offensiva a gara in corsa", scrive La Gazzetta dello Sport.