FCIN1908/ Inter, il settore giovanile batte tre colpi: i dettagli dei nuovi arrivi

In attesa di capire le sorti della prima squadra, che sabato scenderà in campo a Istanbul per la finale di Champions League, il club sta sistemando già diverse situazi0ni che riguardano il settore giovanile. Come appreso da Fcinter1908.it, il primo affare porta il nome di Aymen Zouin, attaccante esterno classe 2006, che arriva dalla Liventina (Centro di Formazione Inter) e ha partecipato al Torneo delle Regioni con il Veneto. L'accelerata finale è arrivata dopo un provino superato nell'ultimo mese.