Italia U15, al via il raduno per la selezione del Nord: 6 i convocati dell’Inter

Il neo ct azzurro Enrico Battisti ha chiamato 44 ragazzi per questo primo stage di valutazione per l'annata 2009

Comincia da Novarello (Villaggio Azzurro) il nuovo corso della Nazionale Under 15 che, dopo la promozione di Massimiliano Favo alla guida dell'Under 17, è stata affidata a Enrico Battisti. Il tecnico azzurro, laureatosi campione d'Europa Under 19 lo scorso luglio nelle vesti di assistente allenatore di Alberto Bollini (attualmente al timone dell'Under 20), ha convocato 44 calciatori, tutti classe 2009, per la selezione del Nord in programma giovedì 12 ottobre alle 14.45.