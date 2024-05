Le aspettative del tecnico nerazzurro in vista del mercato: tenere alta l'asticella non toccando il gruppo a sua disposizione e non solo

Considerando che la stagione ha avuto un epilogo diverso dalle precedenti, le aspettative di Simone Inzaghi per quella che verrà un po' cambiano. Lo spiega nel dettaglio il Corriere dello Sport, in riferimento al mercato che aprirà tra poche settimane. Si legge infatti sul quotidiano:

"Un’estate diversa. È quella che chiede Inzaghi. Non solo perché è la prima per lui da campione d’Italia, visto nel del 2021 il titolo lo aveva ereditato da Conte. Ma soprattutto perché si augura di vedere finalmente soddisfatto il desiderio di non perdere nessuna pedina importante, o, più nel dettaglio, nessun titolare. L’ulteriore speranza, poi, è di aggiungere qualcosa – Simone pensa innanzitutto ad una punta, con Gudmundsson in cima alla lista - per affrontare al meglio una stagione ancora più impegnativa, che comincerà con l’obiettivo di essere competitivi fino in fondo su più fronti.