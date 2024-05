"Ci sono state queste delusioni in Europa League che hanno inciso tanto, c'è stata delusione. Perché poi credo che abbiamo fatto una stagione importante in campionato, in cui abbiamo trovato un'Inter troppo forte, più per meriti loro che per demeriti nostri": è l'analisi sulla stagione del Milan di Marco Sportiello che domani, contro il Genoa, proteggerà la porta rossonera vista l'indisponibilità di Mike Maignan.

Sarà una partita complicata per il Milan che non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi. La Curva Sud ha infatti annunciato lo sciopero del tifo per chiedere maggiori investimenti al club. "Il tifo è un dodicesimo uomo per ogni squadra. Sicuramente sarà un ambiente particolare, non è ciò che volevamo - ammette Sportiello a Sportmediaset - ma noi andiamo in campo per vincere ogni partita e dobbiamo far vedere alla gente fuori che noi ci siamo e che vogliamo finire bene, che noi ci siamo".