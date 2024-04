Stessa scadenza e medesima fiducia di Inzaghi per De Vrij, anche lui oltre la trentina ma tornato a livelli altissimi dopo che nelle due stagioni precedenti - a partire dal famoso derby in cui Giroud lo aveva beffato due volte - aveva avuto un calo di rendimento che ne aveva messo in dubbio il futuro in nerazzurro. Il nazionale olandese nell’estate 2023 era arrivato a fine contratto, salvo poi firmare un biennale. Vero che la prossima stagione si annuncia massacrante, tra postumi di Europeo, coppa America e Olimpiade, Champions allargata e nuovo Mondiale per Club che durerà un mese. Ma nella testa di Inzaghi e degli uomini mercato i due danno garanzie anche fisiche e quindi la priorità al momento è prendere un attaccante.

I nomi in lista — Anche perché in emergenza al centro della difesa ci sarà la possibilità di adattare Bastoni e Bisseck. Il tutto senza dimenticare che Marotta e Ausilio sono i maestri dei parametri zero e che se quindi si presentasse un’occasione non si faranno trovare impreparati. Tra i nomi già sui taccuini nerazzurri ci sono il 28enne Mario Hermoso, in scadenza con l’Atletico, e il 2003 Nicolas Valentini che non rinnoverà con il Boca Juniors.

Bastoni, che la scorsa estate ha rinnovato fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio, per età (25 anni) e capacità di essere al tempo stesso difensore e assaltatore resta il difensore che potrebbe accendere di nuovo l’interesse delle big inglesi. Ma lo stesso Marotta ha appena ribadito che, pur non esistendo la parola incedibile, l’idea è quella di confermare tutta la rosa. Blindati quindi da contratti lunghi anche Pavard (investimento pesante che però sta ripagando con gli interessi), Bisseck e Carlos Augusto, decisivo anche da braccetto.

E la porta — L’unica novità in difesa potrebbe dunque arrivare alla voce portiere. Sommer non si tocca, ma con Audero destinato a rientrare alla Samp si proverà l’assalto al brasiliano Bento, da affiancare allo svizzero per un anno in attesa di raccoglierne l’eredità”, si legge.

