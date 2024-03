Già all'andata si era capito quanto il Genoa fosse avversario tosto per l'Inter. A Marassi i nerazzurri uscirono con un punto, ieri a San Siro è arrivata una vittoria sofferta per 2-1. Ad aprire le danze è stato Kristjan Asllani alla sua prima rete con la maglia dell'Inter. Una chiusura di un cerchio per il centrocampista albanese che in questa stagione, quando chiamato in causa, ha sempre risposto bene. "Il gol era proprio ciò che mancava ad Asllani per suggellare la crescita esponenziale degli ultimi sette mesi. Quel gol che da quando veste nerazzurro era arrivato solo in precampionato, nei test estivi, e che si è fatto attendere 53 partite ufficiali. E che adesso può segnare un punto di svolta, incoraggiando l’albanese a proporsi e rischiare maggiormente come accaduto contro il Genoa al termine di un magistrale inserimento per vie centrali", sottolinea la Gazzetta dello Sport.