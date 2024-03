"È tornato Maravilla nel momento decisivo della stagione. Il Niño Sanchez aveva cambiato marcia già da qualche partita ma ieri contro il Genoa è anche tornato al gol, che in campionato gli mancava da più di 650 giorni (6 maggio 2022, contro l’Empoli). Sono 37 in A, raggiunto Vidal come secondo miglior cannoniere cileno in Italia (davanti solo Pinilla, 47). Vero che in questa Inter che vola forse segnerebbe anche un fisioterapista, ma il nuovo atteggiamento del 35enne cileno è una manna per Simone Inzaghi che ora sa di poter contare su un giocatore che sa come si vince e che i colpi li ha sempre avuti.