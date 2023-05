CdS – Inter in finale, capolavoro Inzaghi. “A rischio esonero fino a due mesi fa. E poi…”

"Il capolavoro di Simone, special come Mourinho, tredici anni dopo l’ultima finale di Champions. La firma di Lautaro, campione del mondo, per eliminare il Milan e volare a Istanbul. Inzaghi, sabato 10 giugno, si giocherà il titolo europeo con il City o il Real Madrid. Impensabile solo due mesi fa, quando lo consideravano in bilico, a rischio esonero". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla finale di Champions raggiunta dall'Inter dopo aver eliminato il Milan nell'euroderby: