Inter-Milan, il retroscena del Corsera: “Al fischio finale Inzaghi ha…”

Un'Inter da sballo domina il Milan nella semifinale di Champions League e conquista strameritatamente la finale di Istanbul del 10 giugno. E, come ricorda il Corsera, c'è un vero artefice di questo capolavoro nerazzurro nel cammino europeo: "La firma più bella stavolta è di Inzaghi. Un allenatore capace di resistere camminando su una corda, di vivere ogni partita pericolosamente, come fosse l’ultima. Al fischio finale Simone accoglie l’abbraccio dei suoi collaboratori, dà una pacca sulle spalle di Barella, in lacrime per l’emozione, ma non fa una piega. Non sorride, resta sereno. Il lavoro non è ancora finito, c’è una finale da giocare. E lui, specialista di Coppe, lo sa bene", si legge.