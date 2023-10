Inter, in tre per due maglie: Darmian-Dumfries favoriti su Pavard. In mezzo gli intoccabili

"Rispetto a Salerno Acerbi torna in mezzo alla difesa e un posto da titolare lo ritrova Bastoni sul centro sinistra. In mezzo va il centrocampo di sempre. Dimarco rientra dal primo minuto, in mezzo gli intoccabili Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In avanti sarà ancora ThuLa, con il francese pronto ad assistere nuovamente il Toro. In panchina ci sarà Sanchez, protagonista del pareggio agguantato a San Sebastian. Ma Inzaghi ritrova anche un altro cambio “offensivo”: tra i convocati si rivede infatti Cuadrado. Il colombiano ha pochi minuti nelle gambe, ma può risultare utile in caso di necessità nel finale. Niente da fare per Frattesi: per il centrocampista il tentativo è quello di rimetterlo in pista per sabato contro il Bologna", aggiunge il quotidiano.