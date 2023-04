Inter-Benfica, scelte quasi fatte per Inzaghi. Solo due dubbi: tentazione Calhanoglu

Sono solamente due i dubbi che deve sciogliere il tecnico dei nerazzurri. Per Inzaghi c'è la tentazione Calhanoglu dal 1', visto che il turco è stato uno dei giocatori più decisivi della stagione. L'altro dubbio riguarda il compagno di Lautaro Martinez. Il Toro è sicuro di giocare titolare, ballottaggio Dzeko-Lukaku per chi scenderà in campo al suo fianco. Il bosniaco al momento sembra in vantaggio.