Gallagher: “In finale voglio l’Inter, la più debole”. Arriva la risposta di Inzaghi

"L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta giocando bene". Queste le parole di Noel Gallagher , noto cantautore e tifoso del Manchester City, alla domanda su chi vorrebbe che la sua squadra affrontasse in finale di Champions League.

Non si è fatta attendere però la risposta di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, che in conferenza stampa, pizzicato sull'argomento, ha replicato: "Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché è la più debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pure fortunato. Perché l'Inter in finale ci farebbe tutti felici".