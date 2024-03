Come appreso da FCIN1908, l'infortunio muscolare accusato pre-Lecce è superato e oggi Calhanoglu è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo

Torna a disposizione Hakan Calhanoglu in casa Inter. Come appreso da FCIN1908, l'infortunio muscolare accusato pre-Lecce è superato e oggi il turco è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo in vista della sfida contro il Bologna, in programma sabato alle ore 18.